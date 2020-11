Smog, limitazioni per 8 province: Como è esclusa

Da martedì 17 novembre vengono introdotte le cosiddette misure temporanee di primo livello nei Comuni (quelli con più di 30mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) che rientrano nelle province di Cremona, Pavia, Milano, Bergamo, Monza, Varese, Brescia e Lodi. Dunque, nulla cambia per la provincia di Como (così come per Lecco e Sondrio).

Le misure temporanee di primo livello, come previsto dal protocollo di attivazione, scattano una volta constatati il perdurare dei superamenti, i livelli delle concentrazioni e le previsioni non particolarmente favorevoli alla dispersione. A Cremona e Pavia sono stati registrati 7 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite, in provincia di Milano, Bergamo e Monza 6 giorni consecutivi, Varese 5 giorni consecutivi e di Brescia e Lodi 4 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite.

Sono sospese le misure temporanee sul traffico, quindi le limitazioni temporanee per i veicoli euro 4 diesel, tenuto conto della delibera della Giunta Regionale del 9 novembre 2020 e del fatto che la Lombardia è collocata nello 'scenario di tipo 4', in forza delle misure restrittive nazionali introdotte con il Dpcm 3 novembre e con l'ordinanza 4 novembre. Le misure temporanee di primo livello riguardano, nei Comuni con più di 30mila abitanti, il riscaldamento domestico (riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d'artificio). Regione Lombardia ha in una nota stampa ha invitato espressamente ad adottare dove possibile lo smartworking.