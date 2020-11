Smog a Como: scattano le misure di primo livello

Come da indicazioni della Regione, il comune idi Como informa che da domani, martedì 1 dicembre, saranno attive le misure di primo livello per il miglioramento della qualità dell'aria ad eccezione di quelle relative alla circolazione veicolare, secondo quanto disposto dalla ordinanza del 9 novembre. Dovranno pertanto applicarsi le misure previste per il riscaldamento, l’agricoltura e le combustioni all'aperto.



Nello specifico:

- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale



- Divieto per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio,…)



- Limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali



- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso



- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici



Le misure resteranno in vigore fino al rientro nei limiti della concentrazione degli inquinanti, secondo le modalità individuate dalla DGR 3606/2020 (controllo quotidiano che tiene conto anche delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi).