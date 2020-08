Slittano le chiusure sperimentali di via Borgo Vico: si parte a settembre

Salta un altro evento di agosto, ma questa volta non è colpa del Comune di Como. Parliamo delle chiusure sperimentali di via Borgo Vico Vecchia. La prima sarebbe dovuta essere quella del week-end del 28-29-30 agosto, ma gli organizzatori - l'associazione BorgovicoStreet e Confesercenti Como - hanno fatto sapere che "per cause organizzative" la prima chiusura salta. Invece il primo weekend di sperimentazione sarà quello dell’11-12-13 Settembre, seguirà quello del 25, 26 e 27 Settembre e si concluderà il 23-24-25 Ottobre.

La sperimentazione

La Giunta del Comune di Como il 2 Luglio scorso ha approvato il progetto di sperimentazione di chiusura di via Borgovico vecchia, da piazzale Santa Teresa a via Tokamachi, in alcuni weekend da qui fino al prossimo 31 Ottobre.

Il provvedimento prevede la chiusura nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 24, con possibilità di anticipare la chiusura la domenica alle ore 10 in caso di organizzazione di mercatini (la chiusura chiederemo venga fatta slittare alle 19 per accogliere le richieste di alcuni residenti e titolari di attività). Sarà garantito sempre il transito 24 ore su 24 ai residenti, ai titolari di posti auto e delle attività commerciali e professionali.

Otto attività commerciali, prevalentemente quelle che fanno somministrazione, esporranno tavolini e sedie dove verranno accolte le persone che vorranno trascorrere una simpatica serata in amicizia e allegria. Verrà garantito, ovviamente, il rispetto della normativa per la gestione dell’emergenza Coronavirus.