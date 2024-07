Cantiere in via Borgo Vico, situazione sotto controllo

Il traffico in uscita da Como verso Monte Olimpino e la Svizzera è deviato in via Borgo Vico nuova dove si procede a senso unico. Viceversa, i mezzi i provenienza dal lago di Como o dalla Svizzera possono raggiungere Como solo attraverso via Bixio dove è stato chiuso in traffico a salire. Al momento la situazione è sotto controllo in uscita dalla città, mentre qualche coda, anche se scorrevole, si registra in entrata soprattutto nelle ore di punta.

Il sindaco Rapinese, dopo il sopralluogo di prima mattina si è espresso in questi termini: "Pensavo peggio ma faremo ancora meglio per rendere la situazione ancora più scorrevole". I movieri e gli uomini della polizia locale sono comunque al lavoro per direzionare il traffico e dare informazioni sui percorsi alternativi attivati sino a fine cantiere, attesa entro il mese di agosto e resosi necessario per la sostituzione della condotta dell’acquedotto comunale.