Il sito della Navigazione è off-line: impossibile consultare gli orari dei battelli

La giornata non è di quelle che invoglia a fare una bella gita in battello (20 aprile: piove), ma appare comunque assurdo che in piena stagione turistica, alla vigilia del ponte del del 25 aprile il sito della Navigazione Laghi non funziona. Ebbene sì. Se n'è accorta anche qualche guida turistica che ha dovuto chiamare la Navigazione per chiedere gli orari dei battelli del Lago di Como e capire se e quando il sito sarebbe tornato in funzione. In teoria il sito è off-line fino a domani 21 aprile, o almeno questa è stata la risposta dell'operatore della Navigazione che ha risposto al telefono.

Le sgradevoli curiosità, però, non finiscono qui. Cercando in internet una fonte alternativa degli orari dei battelli ci si imbatte nel Pdf della tabella delle corse pubblicato sul sito del Comune di Como. Il periodo di riferimento sembra quello giusto, da marzo a maggio. Peccato che si tratti di marzo-maggio 2019.