Da Merone a Times Square: il magico momento di Sissi

Anche lei stenta a crederci: il suo volto campeggia gigante a Times Square. Silvia Cesana - per tutti Sissi - sta vivendo un momento a dir poco magico. Dopo la sua strepitosa avventura al talent show Amici, conclusa con la vittoria del premio della critica, la giovane cantante di Merone è già una star di Spotify. Ragion per cui si è vista sul maxi schermo di Times Square a New York. "Sono davvero io?", si è chiesta Sissi in un post di Instagram i9n cui ha pubblicato la foto di se stessa nella piazza più famosa del mondo.

Intanto, mentre il mondo scopre il suo talento canoro, lei incontra i suoi più fedeli fan, i ragazzi di Merone. Martedì 24 maggio alle ore 20.30 Sissi sarà al Palazzetto dello Sport delle scuole elementari di Merone per incontrare tutti i bambini e ragazzi.