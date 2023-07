Lago di Como, il sindaco di Lezzeno: "La situazione degli scarichi è sotto controllo"

In riferimento al nostro articolo sugli sversamenti di acque nere nel lago di Como a Lezzeno, il sindaco del Comune Lariano, Maurizio Boleso, interviene per rassicurare sulla reale situazione degli scarichi civili: "Siccome ho trovato esagerata la definizione di "orrore" rispetto a quanto accaduto in frazione Calvasino, ci tengo a precisare che quanto da voi segnalato è semplicemente dovuto a un malfunzionamento della pompa di una vasca di sollevamento, una delle tante che a Lezzeno raccolgono le acque nere per indirizzarle al depuratore. Un guasto temporaneo che ha causato il deflusso in acqua, ogni vasca è infatti dotata di uno scarico di sicurezza indirizzato verso il lago al fine di evitare esplosioni e quindi rischi ben più gravi quando la vasca fosse piena e la pompa ferma per qualche guasto, come appunto in questo specifico caso".

"Nel mio Comune - aggiunge Boleso - dal 2019 Como Acqua si occupa di installare e manutenere H24 le vasche di sollevamento che raccolgono gli scarichi della stragrande maggioranza delle abitazioni di Lezzeno. Vero è che alcune case a sud, nella zona più ripida del paese, dove è più complicato pompare gli scarichi verso l'alto, non sono ancora dotate di questo collegamento e che dispongono ancora di fosse biologiche la cui gestione spetta ai proprietari. Naturalmente anche queste, se non mantenute come dovuto, possono finire per scaricare acque nere nel lago. Tuttavia è già stato approvato il progetto e contiamo che entro il prossimo anno possa essere realizzato da Como Acqua al fine di collegare tutta Lezzeno al depuratore".