Il sindacato di polizia scrive al questore di Como: "Meno agenti sulle strade, perché?"

"Ripercussioni sul raggiungimento di un accettabile controllo del territorio, a discapito di cittadini inermi che confidano nella presenza di uomini in divisa in strada". E' quanto paventato dal sindacato di polizia Cosap nella lettera inviata al questore di Como dove gli si chiede lumi sulla "movimentazione interna del personale" diventata effettiva il 15 gennaio. Nella lettera il segretario provinciale Francesco Baldini chiede quale sia la ratio con la quale il questore abbia assegnato all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) "3 operatori del ruolo agenti/assistenti e 3 operatori del ruolo degli Ispettori a fronte di 6 operatori del ruolo agenti/assistenti e 2 operatori del ruolo degli Ispettori, trasferiti in altra sede la scorsa settimana".

Baldini spiega che tale ufficio "era già in grave sofferenza organica a causa della carenza cronica di personale, che a stento riusciva a coprire i turni di servizio su ogni quadrante", per cui la decisione di depotenziarlo sarebbe "incomprensibile" e costringerebbe a "lavorare con personale notevolmente ridotto il quale, oltre a non poter assicurare un'adeguata sicurezza ai cittadini si troverà a lavorare in strada senza l’ausilio, in caso di necessità, di volanti aggiuntive". Baldini conclude chiedendo di "conoscere i 'parametri' usati per le movimentazioni interne, auspicando che il depotenziamento dell’Upgsp non sia frutto di 'decisioni' affrettate, che non fanno bene ai cittadini comaschi e alla nostra amministrazione".