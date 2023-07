I sindacati dopo i nuovi attacchi al Pride: "Non conosciamo i loro volti ma sappiamo che sono fascisti"

Nuovo attacco dell'estrema destra al Pride e inevitabile difesa ai diritti delle persone lgbtqi+. In questo caso, dopo i nuovi striscioni apparsi nelle notti scorse in città, a prendere le loro difese sono i sindacati, nello specifico la Cgil di Como: "Ancora un vergognoso e ignobile attacco ai diritti delle persone lgbtqi+ a Como. Agiscono nella notte, non conosciamo i loro volti, ma sappiamo che sono fascisti, la fiamma tricolore appare sempre. I manifesti appiccicati sul lungolago di Como stanotte, con cui qualcuno ci dice come deve essere una famiglia sono vergognosi. Quello che ci colpisce di più è che queste persone sono giovani , cosi si definiscono, e con questi gesti dimostrano una chiusura mentale che non dovrebbe esistere a quell'età. Condanniamo con fermezza questi gesti ormai fuori dal tempo e dalla realtà. La famiglia è sempre il luogo dove c'è amore".