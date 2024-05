Simone Tomassini vince il Premio Roma Videoclip, il cinema incontra la musica

Nella splendida cornice della Sala Cinecittà della Casa del Cinema a Roma, il cantautore Simone Tomassini ha vinto il prestigioso Premio Roma Videoclip - il cinema incontra la musica, rassegna ideata e diretta da Francesca Piggianelli. Durante la serata di premiazione della XXI° edizione dell’evento, l’artista comasco ha ritirato l’ambito riconoscimento per il videoclip del brano “L’Italiano”, cover del celebre brano di Toto Cutugno, realizzato dal regista Paolo Galassi e che rappresenta un omaggio all’italianità e al mondo di Fantozzi.

“Vincere un premio così prestigioso e importante - racconta Tpmassini - per me vuol dire tanto. Tutto. È la chiusura di un cerchio. Il giusto riconoscimento a tutto il sacrificio fatto da anni e anni di piacevole e non facile gavetta. Da bambino mi mettevo davanti allo specchio e con la chitarra in mano giocavo a fare la superstar. Questo video omaggia 2 grandi star del nostro paese: Toto Cutugno e Paolo Villaggio. Due italiani veri. Sono orgoglioso di questo premio che condivido con il mio team. Un team vero, unito, concreto e concentrato sull’obiettivo di regalare grandi emozioni!”

“Dedico questo premio - ha aggiunto Spiega Tomassini, emozionato per la presenza alla premiazione di Niko Cutugno, figlio di Toto - a mio papà Alessio, che amava tanto questa canzone e che mi manca come l’aria. Lo dedico a tutti noi perché, dopo 20 anni di carriera ufficiale ‘Sono Vivo’ e c’è il nuovo Simone Tomassini. Con tutto quello che di bello arriverà. La vita è il luogo più bello che conosco e non smetterò mai di abitarla con i suoi momenti difficili e quelli meravigliosi.”

Emozionato anche il regista del videoclip Paolo Galassi di RCO Europe, che ha ideato il progetto insieme a Roberto Gatti con il supporto di Fabrizio Zanni.

“Lavorare con Simone Tomassini e il suo team è stata un’esperienza a dir poco travolgente. Ci siamo divertiti tantissimo, fomentati anche dall’energia e dalla bellezza del brano, ma nessuno di noi avrebbe immaginato di riuscire a vincere un premio così importante. Onorati, e parlo a nome di tutto il team Villaggio Fantozzi, di condividere con Simone questa esperienza, che non sarà di certo l’ultima.”

Il cantautore, che ha da poco pubblicato il singolo “Sono Vivo” insieme al misterioso Boom Bay, sta scaldando i motori per un’estate all’insegna del live e nei prossimi mesi pubblicherà il nuovo album di inediti.