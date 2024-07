Mister Inzaghi si prende una pausa: serata al ristorante Rosso Di Sera con lo staff

Ieri sera, 21 luglio 2024, il rinomato ristorante Rosso Di Sera di Drezzo ha ospitato Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter, per una cena in compagnia del suo staff. Inzaghi, insieme al preparatore atletico Fabio Ripert e al preparatore dei portieri Gianluca Zappalà, ha scelto il ristorante durante una pausa dal ritiro della squadra alla Pinetina.

Una cena leggera in ottima compagnia

Simone Inzaghi, noto per la sua professionalità e dedizione, ha cenato in modo leggero, concludendo la serata con un gelato. Dennis Bormolini, titolare del Rosso Di Sera, ha commentato l'evento: "Capita spesso che vengano giocatori dell'Inter nel nostro ristorante. Già in passato abbiamo avuto ospiti come Zanetti, Julio Cesar, Mourinho e tanti altri. Inzaghi è stato molto gentile e ha posato per una foto con la maglietta firmata da tutti i giocatori della squadra campione d'Italia che mi è stata regalata in precedenza."

Preparazione per la nuova stagione

L'Inter è attualmente in ritiro alla Pinetina per prepararsi alla prossima stagione di campionato, che inizierà dopo Ferragosto. L'atmosfera al ristorante era rilassata, un momento di tranquillità prima dell'intenso lavoro che attende la squadra nelle prossime settimane.

Vittoria in amichevole

Oggi, 22 luglio, l'Inter ha affrontato la Pergolettese in un'amichevole sul campo sportivo della Pinetina, ottenendo una vittoria per 2 a 1. Questo risultato positivo è un buon segno per la squadra, che continua a lavorare duramente sotto la guida di Inzaghi in vista della nuova stagione.