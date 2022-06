Il regalo di Simone per i cani meno fortunati di Como Scodinzola

Simone Ceccherini di Como, è la vittima dell'incidente del 5 febbraio sulla Statale Regina all'altezza di Brienno. Era un grande amante del motocross e delle moto e aveva solo 21 anni. È difficile accettare la morte di questo ragazzo solare, che amava la vita e gli animali, in particolare i cani. Un giovane circondato da amici, passioni, affetto e da una famiglia amorevole e solida che nonostante debba ogni giorno fare i conti con un'assenza ingiusta e straziante, tramite l'amore continua a far vivere Simone e lo fa con il sorriso e con una serenità densa di coraggio e amore, quello con la A maiuscola.

In occasione delle giornate dei cuccioli i suoi genitori, hanno voluto fare una donazione all'associazione Como Scodinzola. L'associazione di volontariato comasca ha ringraziato con questa parole:

"Abbiamo ricevuto un regalo. Una donazione che nasce dal dolore per la perdita di Simone, un ragazzo di 22 anni che un incidente a Brienno si è portato via pochi mesi fa. I suoi genitori sono venuti a trovarci e ci hanno raccontato di lui, dei suoi studi, dei suoi sogni e del suo immenso amore per gli animali. Lo hanno fatto col sorriso perché in quelle parole c'era tutto il bello di Simone. La sua famiglia ci ha tenuto a dare un valore simbolico forte perché la loro donazione fosse un concreto aiuto ai nostri pelosi. Proprio come avrebbe voluto Simone.

Grazie di cuore per tutto questo amore".

Ci racconta Raffaella, la mamma di Simone che lui amava la vita in tutte le sue sfumature: amava gli amici, lo sport e gli animali. Avevano un criceto in casa che era trattato come un principe, ci racconta di quando veniva tirato fuori dalla gabbietta per farlo giocare e sgranchire e lui saltellava sul poggia testa del divano. Simone era, è uno di quei ragazzi che nel vero senso del termine, non avrebbe fatto male neanche a una formica: "Avere un cagnolino in casa è sempre stato un nostro desiderio, come famiglia, non è escluso che un giorno lo prenderemo ma adesso gli impegni di lavoro non ci permetterebbero di dedicargli il dovuto tempo. Abbiamo deciso di venire a questo evento organizzato da Como Scodinzola e di fare questa donazione simbolica per Simone. È come se lo avesse fatto lui".

Simone il 28 maggio avrebbe compiuto 22 anni.