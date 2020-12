Nuovo sgombero dei senzatetto a San Francesco

Dopo l'operazione di ieri all'ex scalo merci della stazione di San Giovanni a Como, nuovo sgombero questa sera all'ex Chiesa di San Francesco. Sul posto sono intervenuti gli addetti di Aprica e gli assessori del Comune Corengia e Negretti. Momenti di tensione con alcuni senzatetto che non vogliono essere trasferiti nella sede di via Borgovico. Seguono aggiornamenti.