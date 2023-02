Sfilata dei carri di carnevale a Como come 30 anni fa? L'assessore: "Si può fare"

Gli ultra quarantenni si ricordano di certo com'era il carnevale a Como a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. In città era una vera festa che richiamava tantissimo pubblico anche dalla provincia. Il lungo rettilineo di viale Varese si trasformava in una pioggia di coriandoli e stelle filanti mentre sfilavano bellissimi carri. Era quello il clou dei giorni di carnevale, un evento atteso e vissuto, fino a quando a un certo punto non è andato a morire. Non era un carnevale storico, come quello di Cantù o quello di Schignano, ma era pur sempre il carnevale del capoluogo, ma nessuno si è più voluto o potuto impegnare per ripeterlo anno dopo anno. A quest'ora anche il carnevale di Como con la sua sfilata di carri sarebbe diventato un evento tradizionale, praticamente storico.

Ma chissà, forse potrebbe tornare a rivivere. La speranza che questa manifestazione ritorni, addirittura più bella di prima, non è del tutto morta. Lo stesso assessore alla Cultura e al Turismo, Enrico Colombo, si è detto possibilista: "Ci stiamo già ragionando sulla possibilità di ridare a Como la sfilata dei carri di carnevale entro un paio di anni, ma non è una cosa così semplice e immediata. Come Comune siamo disponibili a dare tutto il supporto possibile ma come succede altrove è necessario che vi sia l'impegno di qualche associazione che voglia davvero far rivivere e portare avanti questa manifestazione. Credo che trovando associazioni disponibili potremmo riportare la sfilata dei carri nel 2024 o nel 2025".