Settimana a rischio caos traffico: chiude il passaggio a livello di Como Borghi

Si prospetta una settimana di caos per il traffico cittadino. Da domani, martedì 20 febbraio, il passaggio a livello di piazzale Gerbetto a Como Borghi, come anticipato nei giorni scorsi, sarà infatti chiuso ininterrottamente dalle ore 22 fino alle ore 8 del 24 febbraio 2024. Previste quindi deviazioni percorribili attraverso via Carloni per chi proviene da via Petrarca e altre arterie.

Per coloro diretti verso via Sirtori, via Giulini o via XX Settembre – viale Aldo Moro, saranno indicate altrettante deviazioni per evitare il passaggio a livello chiuso. È importante sottolineare che durante questo periodo sarà comunque garantita l'accessibilità pedonale ai binari 1 e 2 della Stazione FN Como Borghi.

Inoltre, sono previste successive chiusure notturne aggiuntive del passaggio a livello in date specifiche:

• dalle ore 22.00 del 26/02/2024 alle ore 08.00 del 27/02/2024

• dalle ore 22.00 del 27/02/2024 alle ore 08.00 del 28/02/2024

• dalle ore 22.00 del 28/02/2024 alle ore 08.00 del 29/02/2024

• dalle ore 22.00 del 29/02/2024 alle ore 08.00 del 01/03/2024

• dalle ore 22.00 del 01/03/2024 alle ore 08.00 del 02/03/2024

• dalle ore 22.00 del 04/03/2024 alle ore 08.00 del 05/03/2024

• dalle ore 22.00 del 05/03/2024 alle ore 08.00 del 06/03/2024

Durante queste chiusure notturne, le deviazioni saranno nuovamente operative, con il transito veicolare deviato attraverso via Carloni e altre vie, mentre il passaggio a piedi sarà precluso per garantire la sicurezza dei cittadini. Si raccomanda ai cittadini di tenere conto di queste deviazioni e regolamentazioni temporanee della circolazione, rispettando le indicazioni stradali e adottando le necessarie misure di precauzione durante il transito nei dintorni di piazzale Gerbetto.