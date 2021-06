Navette pubbliche per il Villa Olmo Festival

Per permettere di raggiungere più comodamente la location di Villa Olmo ASF istituisce un servizio straordinario, che prevede il passaggio dalle due principali stazioni ferroviarie della Città (San Giovanni e Lago) e intorno alla città murata.



Questo per favorire tutti gli spettatori che volessero recarsi agli spettacoli senza utilizzare i propri mezzi privati. Inoltre, per chi avesse la necessità di raggiungere Como con il proprio veicolo, ASF e CSU hanno stretto un accordo per permettere di utilizzare il parcheggio Val Mulini a 1€ per tutta la giornata, consentendo inoltre al conducente del veicolo, di utilizzare il ticket del parcheggio come biglietto per le corse dei mezzi ASF. Il mezzo speciale effettuerà tutte le fermate ASF già esistenti sul percorso.



Dal parcheggio Val Mulini (nelle vicinanze dei poliambulatori Asst ex-ospedale Sant’Anna) infatti è raggiungibile facilmente il centro Città e scendendo a Piazza Vittoria sarà possibile salire sulla navetta dedicata. Il biglietto per la navetta sarà un normale biglietto urbano da 75 minuti, del costo di 1,30€ a tratta e potrà essere acquistato direttamente a bordo del mezzo (con sovrapprezzo), online attraverso l’App Arriva MyPay, presso le rivendite cittadine di ASF e anche presso i parcometri di CSU e il parcheggio Valmulini.



Il servizio di navetta è previsto fino al 7.07 ed eventualmente, se utilizzato, sarà prolungato per tutta la durata del festival. La corsa è prevista per le 20.00 20.15, maggiori informazioni saranno disponibili sul sito del festival e di ASF Autolinee.



Oltre al servizio di navetta straordinario, restano attivi i classici collegamenti di ASF dalla Città a Villa Olmo, attraverso le linee 1, 6, 11, C10, linee che passano anche da Tavernola e Cernobbio.



Il servizio inizierà mercoledì 30 giugno alle ore 20.30 dalla stazione di San Giovanni, con la prima navetta per Villa Olmo. Per il ritorno il primo servizio è previsto alle 23.15.