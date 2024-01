La replica di Asst Lariana dopo il servizio di Striscia sullo spaccio di farmaci al Sert

E’ un fenomeno purtroppo noto e diffuso quello dello spaccio dei farmaci che vengono consegnati ai pazienti in carico ai servizi di assistenza per le Dipendenze patologiche. Per fare fronte a tale situazione Asst Lariana ha attuato una serie di interventi sia di natura tecnica (dotazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree esterne, controlli del servizio di vigilanza e collaborazione con le forze dell’ordine) che organizzativa (consegna e prescrizione di farmaci con numero limitato di compresse e nel caso di farmaci “liquidi” in dosaggi minimi; il farmaco ripreso dalle telecamere, ad esempio, nel formato da 140ml è stato sostituito da ormai un anno da flaconcini da 10ml; assunzione della terapia in presenza del personale; prescrizione dell’affido farmacologico a pazienti selezionati che rispondono a requisiti di affidabilità e possono contare su una rete familiare di assistenza per il controllo dell’assunzione della terapia a domicilio; nell’ambito dell’affido sono previsti controlli tossicologici sulla negatività all'uso di sostanze e al riscontro della terapia attraverso il dosaggio del farmaco nelle urine).