Sergio, terza generazione di arrotini: il suo negozio di via Borgo Vico compie 100 anni

Un uomo sorridente, solare, simpatico. Sergio Riccadonna, 62 anni, si presenta sempre così ai tanti clienti che si succedono nel suo negozio di via Borgo Vico 69 a Como. Uno dei negozi più storici della città, visto che è aperto da ben 100 anni. Un secolo di attività che coincide con la storia della famiglia Riccadonna. Il nonno di Sergio, Giuseppe, arrivò qui dal Trentino, patria di un'antica arte, da cui provengono i migliori arrotini del mondo. "Con mia nonna Cecilia Lorenzi si trasferì a Como dove rilevò il negozio che è rimasto sempre lo stesso - racconta Sergio - e come succedeva spesso nelle famiglie di artigiani la professione, con tutto il suo sapere e i suoi segreti, fu trasmessa a mio padre, anch'egli Giuseppe di nome. E io, nato in mezzo a lame e coltelli, mi appassionai presto a questa professione tanto è vero che fin da ragazzo mi divertivo a maneggiare attrezzi e coltelli".

Fu all'età di 17 anni - quando ancora non aveva pienamente intrapreso la professione di famiglia ma già sapeva quale sarebbe stata la sua strada - che Sergio si ferì per la prima (e unicaa volta): "L'unghia del pollice mi si girò completamente all'indietro sradicata dalla rotazione della mola. Rimasi quasi senza fiato a causa dello shock, ma non andai al pronto soccorso. La riposizionai e fasciai il dito. Non porto alcun segno di quell'infortunio e da allora non mi sono più ferito".

Una storia lunga 100 anni, dicevamo, che se fosse per Sergio potrebbe durarne altrettanti. Ma difficilmente sarà così. Quello di cui è sicuro Sergio Riccadonna, arrotino di via Borgo Vico, è che tra dieci anni sarà ancora qui nel suo negozio, ad accogliere e servire numerosi fedelissimi, e per certi versi storici clienti. "Il segreto per poter continuare a condurre un'attività che fondamentalmente è di vicinato, è il servizio. Io ho anche la fortuna di non avere intermediari nelle forniture dei coltelli che vendo e quindi posso essere competitivo anche con i prezzi rispetto alla grande distribuzione o addirittura Amazon. Purtroppo - spiega Sergio - non ho figli a cui tramandare l'attività e non so se troverò qualcuno a cui cederla quando deciderò di andare in pensione. Il fatto è che questa attività permette di dare da vivere dignitosamente giusto a una persona ed è per questo che non ho collaboratori. Se mi ammalo io il negozio sta chiuso".

Intanto, però, l'arrotino dio via Borgo Vico c'è ancora e le cose non vanno poi così male. Sergio affila coltelli, duplica chiavi, vende lame di ogni genere. "Ma da qualche anno a questa parte - racconta - la parte del leone la fa la vendita dei coltelli da cucina giapponesi. I famosi chef della televisione prediligono le lame di produzione nipponica e la gente è sempre più interessata ad acquistare coltelli di qualità. E per qualità io intendo coltelli da 100 euro in su, ma ve ne sono anche da circa cinquecento euro".