A Cernobbio "Senza limiti", storie di ragazzi disabili che hanno fatto cose incredibili: incontro con l'autore

I veri limiti sono quelli che abbiamo dentro. Sono la paura, lo sconforto, la perdita di speranza. Quando credi che qualcosa ti sia stato tolto per sempre o quando realizzi che non avrai mai ciò che hanno tutti gli altri, è facile smettere di vivere e diventare spettatori passivi della propria esistenza. Ma quei limiti non sono reali: nascono da noi e solo da noi possono essere infranti, spazzati via.

Il libro del giornalista comasco del Corriere della Sera, Giacomo Fasola, è più di una raccolta di storie di persone disabili famose che hanno fatto qualcosa di incredibile. Certamente il libro è innanzitutto rivolto a chi nato o diventato disabile si trova in condizioni svantaggiate che possano, apparentemente, precludergli il raggiungimento di obiettivi straordinari, ma in quelle storie di "ragazze e ragazzi oltre la disabilità" (come recita il sottotitolo del libro) chiunque può trovare esempi di coraggio e forza d'animo a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà.

Da Stephen Hawking ad Ambra Sabatini, passando per Alex Zanardi e Nicolas Hamilton (fratello di Lewis, il pilota di Formula 1), Fasola racconta, anche attraverso aneddoti (e quando può anche attraverso la viva voce dei protagonisti) come questi personaggi abbiano trovato il modo di riscattarsi o risorgere, mostrando al mondo come i limiti causati dalla disabilità siano relativi. E superabili.

"Quando è nato mio nipote Simone, affetto da nanismo - racconta l'autore - mi sono chiesto quali avrebbero potuto essere, crescendo, i suoi modelli. Delle persone con cui identificarsi e di cui poter dire 'quello lì mi assomiglia, voglio diventare come lui!'. La domanda si è trasformata in un libro per bambini e ragazzi. Il libro raccoglie sedici biografie di personaggi con disabilità: alcuni probabilmente sono pressoché noti a tutti, come Alex Zanardi e Stephen Hawking, altri come Vitoria Bueno e Paul Steven Miller potrebbero essere una sorpresa".

L'occasione per conoscere l'autore, sfogliare il libro e, magari acquistarlo, sarà l'11 giugno nel giardino di Villa Bernasconi a Cernobbio alle ore 12, nell'ambito di Parolario. Parteciperanno all'incontro I Ragazzi in Gamba, una compagnia teatrale di attori con sindrome di Down. Insieme al loro insegnante Davide Marranchelli si esibiranno in una serie di letture tratte dal libro. Un modo speciale per avvicinarsi a queste sedici bellissime storie.