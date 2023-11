Sentiero dei sogni, ecco il calendario 2024

È uscito il calendario 2024 di Sentiero dei Sogni dedicato a “Como patria dei due Plinii” e in particolare ad alcuni luoghi e monumenti simbolo che non ci sono più, o che sono stati radicalmente trasformati: dal porto al Castello della Torre Rotonda, dalla villa di Giuditta Pasta al primo battello a vapore che solcò le acque del Lario. I quadri e le stampe che scandiscono i mesi li riportano sotto i nostri occhi accompagnati da sintetiche e puntuali ricostruzioni storiche.

Il calendario viene dato in omaggio a chi rinnova o sottoscrive la tessera associativa per il 2024 (info qui, ed è disponibile, con una donazione di 10 euro, anche a Como alla Libreria del Ragionier Bianchi e alla Libreria Plinio il Vecchio, e a Lenno (Tremezzina) alla Cartoleria Emmeci. Tutto il ricavato verrà reinvestito nei progetti della nostra associazione, in primis la terza edizione del Lake Como Walking Festival e il libro "Lettere sul Lago di Como. Il mito del Lario da Plinio al Novecento", cui collaborano alcune classi del Liceo classico e scientifico "Alessandro Volta" di Como. Per informazioni info@sentierodeisogni.it