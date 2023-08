A settembre senso unico alternato sulla Regina

Dal 4 all'8 settembre sulla statale Regina a Carate Urio sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri. Il provvedimento viabilistico firmato dal dirigente dell'amministrazione provinciale è stato adottato per consentire i lavori di scavo finalizzati all’esecuzione di una buca per collegamento giunti con cavo interrato a bassa e media tensione necessari al collegamento di una nuova cabina lungo via Regina. Il senso unico alternato sarà "attivo" nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 18.