A Garzola un cantiere con semaforo per il senso unico alternato, ma nessuno lavora

A seguito della segnalazione di alcuni residenti di Brunate e di Como, abbiamo chiesto delucidazioni al Comune di Como riguardo a un semaforo per il senso unico alternato posto sulla via per Brunate, nella frazione di Garzola. Da molte settimane, infatti, è comparso questo semaforo in corrispondenza di alcune reti di cantiere poste sul lato strada destro a salire. Insomma, tuto lasciava presupporre l'imminente inizio di lavori stradali, ma dopo molte settimane ancora non si è visto un solo operaio al lavoro e la cosa ha suscitato le perplessità di chi quella strada la percorre tutti i giorni e che tutti i giorni si trova fermo a quel semaforo apparentemente inutile, in attesa che transitino le auto provenienti dalla parte opposta.

Innanzitutto va detto che le reti di cantiere sono state posizionate a lato strada dove si è verificato un cedimento e che proprio per questo motivo è stato posizionato il semaforo: una questione di sicurezza, per dimezzare il transito di veicoli in quel tratto nello stesso momento.

Il Comune di Como ha inoltre spiegato che è stato progettato e appaltato l'intervento di sistemazione e messa in sicurezza della strada ma che i lavori inizieranno a gennaio e che dureranno circa un mese. Insomma, occorre avere ancora un po' di pazienza e sopportare qualche coda.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Como usa la nostra Partner App gratuita !