Traffico bloccato lungo viale Innocenzo XI a Como nel pomeriggio del 28 aprile 2023. Un guasto al semaforo all'altezza dell'intersezione con via Venini e via Gallio ha mandato in tilt la viabilità. Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale per regolare il transito dei veicoli e assicurare l'attraversamento della strada da parte dei pedoni.