Agostino Donnarumma lancia la scuola di pizzaioli: è gratuita e finalizzata all'assunzione

Un corso per imparare a fare la vera pizza napoletana STG (Specialità tipica garantita). Agostino Donnarumma, ex vice campione mondiale di pizza STG, lancia un corso di 8 ore per insegnare i segreti di questa antica arte. Il corso è finalizzato all'assunzione di un pizzaiolo nel nuovo locale che Agostino - noto in città per la sua pizzeria d'asporto di via Diaz - aprirà a fine maggio in via Garibaldi.

La cosa bella, però, è che le persone che non verranno scelte acquisiranno, comunque, tante conoscenze utili nel caso in cui decidano di intraprendere questo mestiere. "La pizza - dice Agostino - è una passione che nasce da dentro, ma per tirarla fuori bisogna mettere le mani in pasta. Non basta guardare il pizzaiolo che lavora dietro il banco. Serve il contatto con l'impasto e la vicinanza al forno per comprendere e sentire la magia di quest'arte. Sono contento se riuscirò a trasmettere questa passione ai partecipanti del corso e se qualcuno di loro, anche chi non verrà assunto nel mio nuovo locale, troverà utili i miei insegnamenti per intraprendere lo stesso questa strada".