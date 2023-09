Primo giorno di scuola, niente mensa per le elementari di Laglio. L'avviso all'ultimo momento

Il comunicato della scuola elementare di Laglio che avvisava che il servizio mensa non sarebbe stato disponibile è arrivato a tutti i genitori il giorno stesso dell'inizio delle lezioni: "Comunichiamo che il servizio mensa è temporaneamente sospeso poiché il Comune di Laglio deve regolarizzare l'assegnazione del gestore mensa tramite regolare bando. Per eventuali chiarimenti restiamo a vostra disposizione e vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi".

Tante le lamentele in merito da parte dei genitori che chiaramente non hanno avuto modo di organizzarsi. In pratica i bambini faranno lezione fino alle 12.30 e poi i genitori dovrebbero andarli a prendere, farli pranzare e riaccompagnarli per le attività pomeridiane. "Ma, comunicano sempre dalla scuola, per venire incontro ai genitori che per esigenze di lavoro non possono ritirare i bambini per il pranzo, la scuola garantisce la possibilità di consumare merenda anche durante la pausa pranzo con la sorveglianza delle maestre".

A segnalarci questa situazione una mamma di Laglio che ci informa anche che è stata fissata una riunione per oggi 15 settembre per cercare una soluzione, si spera, in tempi brevi. Vi terremo aggiornati.