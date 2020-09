Scuola, non si entra con 37.5° e la febbre si misura a casa: il documento completo di Ats Insubria

Lunedì 14 settembre per molti alunni di Como e di tutto il territorio Insubria, sarà la volta di ritornare sui banchi di scuola. Differenti le modalità dei vari istituti nel gestire la didaddica a distanza e quella in presenza, chiaro e completo, però il documento di Ats Insubria con le norme da seguire che vi consigliamo di leggere attentamente: PIANO SCUOLA 2020-2.

In sintesi non potranno accedere a scuola:

- gli studenti che hanno la febbre superiore a 37°.5

- chi proviene da paesi e zone a rischio dovrà attenersi alle procedure indicate dai decereti vigenti

- chi è stato a contatto con una persona positiva al Covid nei 14 giorni precedenti l'ingresso in aula

- chi è un caso confermato di Covid

La febbre dovrà essere misurata a casa, dai genitori, che in base al patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia non dovranno, in caso di temperatura superiore a 37.5° portare il figlio/a a scuola.

Non sarà richiesta autocertificazione in merito e le scuole che sono riuscite ad attrezzarsi per la misurazione della temperatura dovranno utilizare termoscanner mantenendo le norme e le distanze come da legge.

Allegati