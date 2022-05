Si comincia a scuola a insegnare ai bambini l'importanza di un mondo senza plastica

A Carugo in questo mese di maggio si discute di iniziative plastic-free. Infatti nei giorni scorsi nella scuola secondaria (medie) del paese sono iniziate le lezioni di educazione ambientale sul tema della plastica. Ad organizzarle il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale carughese, nell'ambito del progetto ‘Brianza Senza Plastica’.

L’argomento affrontato con gli alunni è appunto quello dell’eccessiva produzione di plastica usa-e-getta, un problema ambientale che va risolto alla radice, poiché provoca gravi conseguenze ambientali, come ad esempio la dispersione delle microplastiche, ovvero pezzettini microscopici che rischiano di finire nelle nostre acque, dai fiumi ai mari, agli oceani.

Le classi coinvolte della scuola secondaria di Carugo hanno partecipato ad alcune lezioni per sviluppare un uso consapevole della plastica, approfondendo alcuni aspetti del suo utilizzo e dei processi di smaltimento. I ragazzi e le ragazze si sono soffermati soprattutto a riflettere sull’impatto degli oggetti monouso e a cercare possibili alternative sostenibili e utilizzabili nella vita di tutti i giorni. Le modalità di lavoro hanno privilegiato strumenti coinvolgenti e partecipativi, per stimolare curiosità e attivazione fra gli alunni. Nella parte finale delle lezioni, piccoli gruppi di lavoro hanno creato slogan o disegni per promuovere la riduzione dei rifiuti, soprattutto della plastica usa-e-getta.

Le iniziative del progetto ‘Brianza Senza Plastica’ proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo Carugo ed altri comuni del territorio. Si ricorda che il progetto è cofinanziato da Fondazione Cariplo ed è realizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” con la collaborazione dei

comuni di Carugo, Cabiate, Inverigo e Lurago d'Erba, e col patrocinio della Provincia di Como.

L’intento del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” è quello di sensibilizzare i cittadini, dai bambini agli adulti, a comportamenti virtuosi, per evitare di essere sommersi dalla plastica, con gravi conseguenze per l’ambiente e per la nostra salute.