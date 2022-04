Como, sciopero dei treni il 22 aprile

Sciopero dei treni per la giornata di venerdì 22 aprile. Si tratta di una manifestazione di carattere nazionale. Non mancheranno disagi sulle corse delle linee di Trenitalia e Trenord.

Gli orari di Trenord

In una nota stampa Trenord ha reso noti gli orari previsti per il suo servizio: "Si avvisa che dalle ore 00:01 alle ore 21 di venerdì 22 aprile, l’organizzazione Al Cobas ha proclamato uno sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private. Considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Potranno invece verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate".

La società Trenord ha inoltre consigliato prima di mettersi in viaggio "di verificare sull'app Trenord l’andamento della circolazione in real-time selezionando il treno di proprio interesse. In stazione prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori".

Gli orari di Trenitalia

Anche Trenitalia ha reso noti i suoi orari per la giornata di sciopero: "Dalle ore 00.01 alle 21 di venerdì 22 aprile 2022 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per informazioni è attivo anche il numero verde gratuito 800 89 20 21".

"Nelle giornate di sciopero - fa inoltre sapere la società in una nota stampa - Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (ad esempio modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione".

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni feriali).