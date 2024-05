Il primo sciopero dei trasporti di maggio di Trenitalia e Trenord

Scatta nei primi giorni di maggio il primo sciopero dei trasporti: è in programma infatti uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs e Trenord, tra sabato 4 e domenica 5 maggio. Considerando che si tratta di un weekend non saranno previste le fasce orarie garantite per i treni. Sarà regolare invece il servizio del trasporto pubblico locale (quindi metro, bus e tram).

L'agitazione, anticipata come sempre dal calendario dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata indetta dalla sigla sindacale Cat e arriva dopo un venerdì (3 maggio) di proteste del personale incaricato della manutenzione della Rete ferroviaria italiana, Rfi. Manifestazione che, a sua volta, potrebbe avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei treni.

Gli orari dei treni per lo sciopero del 4 e 5 maggio

Lo sciopero dei treni andrà avanti dalle ore 21 di sabato 4 maggio alle 20.59 di domenica 5 maggio. Riguarda il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. "I treni - informa Trenitalia - possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione".