Sciopero dei trasporti in Lombardia: orari di treni, bus, metro e tram

Sciopero del trasporto pubblico domenica 7 luglio, di quattro ore a livello nazionale, indetto dalla segreteria del sindacato Orsa Trasporti - Autoferro Tpl (Trasporto pubblico locale). L'agitazione è stata promossa per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri, che riguarda anche i lavoratori di Atm. Per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, la circolazione dei mezzi è a rischio tra le 22 di domenica 7 luglio e le 2 di lunedì 8 luglio. Una fascia oraria inusuale rispetto al solito.

"La segreteria nazionale di Orsa Trasporti Autoferro Tpl, visto lo stallo in cui versa la trattativa di rinnovo del Ccnl, ha proclamato uno stato d'agitazione di tutto il personale del settore autoferrotranviario - scrive il sindacato -. Questa proclamazione si è resa necessaria soprattutto in considerazione delle condizioni economiche e normative applicate ai lavoratori e ha costretto le associazioni delle aziende presenti al tavolo della trattativa nazionale a un confronto davanti al ministero con la nostra segreteria".