Como, sciopero dei trasporti il 25 febbraio: le corse garantite e quelle a rischio

Uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore è stato indetto per la giornata del 25 febbraio 2022. A proclamare lo sciopero sono le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fii-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna.

Bisogna, quindi, attendersi disagi anche per quanto riguarda il servizio di Asf Autolinee a Como e provincia, sulle tratte urbane ed extra-urbane. Gli autisti incroceranno le braccia dalle ore 08.30 alle ore 16.30 e dalle 19,30 fino al termine del servizio (per il personale impiegatizio e di officina, invece, l'astensione riguarderà intera prestazione giornaliera).

Corse a rischio e corse garantite

Tutte le corse in partenza, dall’inizio del servizio alle ore 8,29 e dalle ore 16,30 alle ore 19,29 saranno portate a termine. Per la fascia pomeridiana, dalle ore 16,30, il servizio riprenderà gradualmente. Verranno comunque garantiti i servizi non compresi nell’orario dello sciopero.