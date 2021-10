Sciopero generale dell'11 ottobre: a rischio trasporti, scuole e aerei per 24ore

Si prospetta una giornata difficile quella di lunedi' 11 ottobre per tutti coloro che devono spostarsi e non solo. Lo sciopero generale è stato indetto per tutti i comparti pubblici e privati dal sindacato Cobas e Unione sindacale di base (Usb). L’agitazione coinvolge anche la scuola e gli uffici pubblici.

I trasporti a Como

Il potenziale blocco riguarderà a a Como i treni regionali di Trenord e a Milano e in Lombardia e in tutta la Penisola i convogli di Trenitalia e Italo. I treni - ha fatto sapere Trenord in una nota - saranno a rischio "dalle ore 21:00 del giorno 10 ottobre 2021 alle ore 21:00 del giorno 11 ottobre 2021".

"Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni", ha informato la società lombarda. "Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti", consultabili qui. "Precisiamo che, domenica 10 ottobre, viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00", ha chiarito ancora Trenord.

Trenitalia sul proprio sito ha pubblicato i "servizi minimi garantiti in caso di sciopero", mentre Italo ha reso nota la lista dei treni che saranno effettuati nelle 24 ore di sciopero.

Asf Autolinee a Como

I bus di Asf a Como svolgeranno servizio regolare, come confermato dall'addetto stampa della società. In caso di aggiornamenti consultate il sito di Asf che li riporterà prontamente.

Vi consigliamo di consultare i siti di tutte le aziende di trasporti e di accertarvi di queli servizi siano garantiti o meno.

Sciopero metro, bus, tram, treni, autostrade, aerei, scuole

Possibili disagi per il trasporto aereo sono previsti per tutta la giornata dell'11 ottobre.

I dipendenti delle autostrade potranno scioperare dalle 22 di domenica alle 22 di lunedì 11 ottobre.

Tanti disagi anche per chi si deve spostare in treno che potrebbero cominciare dalle 21 del 10 ottobre fino alle 21 di lunedì 11 ottobre. Garantiti i treni regionali con maggiore frequentazione: dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. A rischio i treni di Trenitalia e di Italo, sia a media che a lunga percorrenza.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale potrà coinvolgere metro, autobus e tram dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00.

Possibile caos, inevitabilmente, anche per gli uffici pubblici, con un occhio particolare rivolto alle scuole.

I motivi dello sciopero

A proclamare lo sciopero, come riportato su Today, inizialmente previsto per il 4 ottobre e poi rinviato per le elezioni comunali, sono state le sigle Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit.

L'obiettivo è schierarsi contro i "licenziamenti" e la "macelleria sociale", contro "lo sblocco dei licenziamenti, per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario al fine di contrastare l’attacco all’occupazione e ai salari" e "per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dei salari dall’inflazione".

E ancora: i sindacati chiedono "garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati" e "l'accesso gratuito e universale ai servizi sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario". Si auspicano poi interventi di "contrasto alla precarietà e allo sfruttamento", come "l'abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari".