Scioperi del 14 e del 15 dicembre: cosa c'è da sapere

Due scioperi dei trasporti nel giro di due giorni. Il primo coinvolge Trenord ed è previsto il 14 dicembre, il secondo riguarda i trasporti locali (autobus e metropolitane) ed è in programma il 15 dicembre. In questo secondo caso si è escludono disagi sui mezzi in servizio a Como e provincia, infatti non è preannunciata alcuna adesione.

Sciopero personale Trenord 14 dicembre

Alcuni sindacati hanno indetto uno sciopero dalle 09.01 alle 16.59 del 14 dicembre 2023. Tale sciopero potrebbe causare disturbi alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il servizio regionale, il servizio suburbano, la lunga permanenza di Trenord e il servizio aeroportuale potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia, che coprono treni con partenza prevista entro le 09.01 e arrivo nella destinazione finale entro le 10.01, non saranno coinvolte dallo sciopero. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno forniti autobus senza fermate intermedie per i collegamenti Malpensa Express tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, e per il collegamento S50 "Malpensa Aeroporto - Stabio" tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 a Milano Cadorna. Per ulteriori dettagli, si può consultare il sito www.trenord.it e seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite l'app ufficiale. Possibili inconvenienti subito dopo la fine dello sciopero, quindi è consigliabile prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni sui monitor.

Sciopero del 15 dicembre: nessun disagio a Como

Il 15 dicembre prossimo, si prevedono notevoli disagi in diverse città italiane a causa del rinvio dello sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico. Inizialmente fissato per il 27 novembre, lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. La mobilitazione mira a ottenere un aumento salariale, la riduzione dell'orario di lavoro, un miglioramento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni. Tuttavia, a Como e provincia non è stata annunciata alcuna adesione a questo sciopero, pertanto il servizio di trasporto pubblico locale (autobus e funicolare) si svolgerà normalmente.