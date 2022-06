Dal 5 luglio a Como e provincia sarà possibile scegliere medico di famiglia e pediatra anche nelle farmacie

Attesa novità in campo sanitario, finalmente sarà possibile scegliere (o revocare) il medico di famiglia e il pediatra anche in farmacia, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale che fa seguito alla convenzione sottoscritta da Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm Confservizi Lombardia. Il servizio sarà attivo a partire da martedì 5 luglio.

“In questo modo offriamo ai cittadini un'importante alternativa alla scelta che oggi si effettua nei vari uffici delle ASST e che molto spesso obbliga a lungaggini e spreco di tempo e risorse -sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi-. Attraverso le farmacie viene facilitata la possibilità di scelta e di revoca del pediatra e del medico di famiglia, con tempi certi e accesso diretto al servizio. Un ulteriore passo importante verso la semplificazione delle procedure e delle modalità di accesso ai servizi sanitari e socio sanitari, reso possibile grazie anche alla disponibilità dei farmacisti”.

Dal 2014 questa possibilità era già offerta gratuitamente ai cittadini di 86 farmacie ubicate sul territorio dell'ATS Brianza e la sperimentazione ha dato esiti molto positivi in particolare sulla riduzione dei tempi di attesa.