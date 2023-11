Como cerca due studenti per scambio culturale con Tokamachi

Il Comune di Como annuncia l'apertura delle candidature per il Bando Students Exchange Como - Tokamachi per l'anno accademico 2023-2024. L'iniziativa, giunta alla sedicesima edizione, offre a due giovani studenti la straordinaria opportunità di immergersi nella cultura giapponese e approfondire il legame di amicizia tra Como e Tokamachi.

Il Servizio Relazioni Internazionali del Comune di Como, in collaborazione con la municipalità nipponica e l'associazione Famiglia Comasca, promuove questo scambio culturale con l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i popoli e coinvolgere i giovani nella tematica del gemellaggio. La città di Como è stata dichiarata Città Messaggera di Pace dalle Nazioni Unite ed è gemellata con Tokamachi dal 1975, un legame consolidato nel tempo attraverso diverse iniziative volte a stimolare la conoscenza reciproca.

In cosa consiste l'iniziativa

L'iniziativa è rivolta a due giovani studenti, con un forte interesse per la cultura giapponese e il desiderio di contribuire all'approfondimento delle relazioni internazionali tra le due città. Il programma prevede tre fasi emozionanti:

Accoglienza di uno studente giapponese presso la propria abitazione. Soggiorno a Tokamachi. Impegno in attività di volontariato per promuovere il gemellaggio a Como.

Il Comune di Como supporterà le spese di viaggio dei due studenti comaschi, mentre il soggiorno in Giappone sarà curato dalle famiglie ospitanti. Al termine dell'esperienza, i partecipanti dovranno presentare una relazione accompagnata da video amatoriali e foto che documentino i momenti più significativi dello scambio culturale.

Chi può partecipare e come

Per partecipare, è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, essere residenti a Como e provincia, e essere iscritti a un istituto superiore o a una facoltà universitaria. È fondamentale anche avere una conoscenza della lingua inglese.

Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione, su carta libera e sottoscritta secondo il modello allegato al bando, entro lunedì 27 novembre 2023 alle ore 12:00. Le modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Como (www.comune.como.it) nella sezione "Albo pretorio".

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Como al numero 031.252588 o via e-mail all'indirizzo relazioniinternazionali@comune.como.it. Un'opportunità unica per i giovani desiderosi di arricchire il proprio bagaglio culturale e contribuire alla promozione delle relazioni internazionali tra le comunità.