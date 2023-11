Chiude per 4 mesi il pontile di Bellagio: parcheggi gratis, navette e sconti

Il prossimo lunedì 6, come da previsione, è in programma l’avvio dei lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria del pontile traghetto di Bellagio e la conseguente sospensione del servizio di trasporto veicoli sulle direttrici verso Cadenabbia, Menaggio e Varenna.

Una chiusura importante che ha portato la Navigazione Lago di Como, con il coinvolgimento degli Enti locali, ad individuare una serie di misure per ridurre i disagi ai passeggeri.

- L’istituzione di un collegamento navetta dal pontile passeggeri di Bellagio, in sostituzione del servizio veicoli, per gli scali di Menaggio, Cadenabbia e Varenna, come da orari pubblicati sul sito istituzionale navigazionelaghi.it

- La possibilità di fruire gratuitamente dei parcheggi comunali di Menaggio, Griante e Bellagio il cui accesso sarà libero, eccetto che per il Comune di Bellagio che richiede l’esposizione sul cruscotto della copia dell’abbonamento Navigazione Lago di Como

- La scontistica al 50% sull’abbonamento mensile battello passeggeri della zona di centro lago a favore dei viaggiatori che nei 6 mesi antecedenti abbiano acquistato un abbonamento mensile o 10 corse veicoli.

In merito a quest’ultima misura, Navigazione Lago di Como conferma che l’abbonamento speciale sarà utilizzabile anche sulle corse del servizio rapido per le relazioni Tremezzo-Bellagio-Menaggio-Varenna senza costi aggiuntivi.

"Un’ulteriore iniziativa che, senza aggravio di costi a carico dei nostri abbonati, abbiamo istituito con l’obiettivo di aumentare le opportunità di collegamento tra gli scali di centro lago – ha commentato il Direttore di Esercizio Nicola Oteri –; comprendiamo il disagio e auspichiamo che tale ulteriore misura di mitigazione possa quantomeno attenuare le difficoltà conseguenti alla chiusura del pontile di Bellagio"