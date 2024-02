Anche la scalinata di piazza Cavour è pronta: le immagini del futuro lungolago

I lavori del nuovo lungolago di Como sembrano procedere spediti. Da pochi giorni appare praticamente conclusa anche la nuova scalinata davanti a piazza Cavour. Si tratta, in poche parole del rifacimento ed estensione di quella vecchia. In buona sostanza è anch'essa un'opera nuova, che nel progetto di Aria (ex Infrastrutture Lombarde) viene definita con il nome, appunto, di "scalinata" (non sembra corretto, dunque, il termine "scivolo", come riportato da certa stampa locale). A ciascun lato della scalinata verrà realizzato un bastione con l'intento progettuale di richiamare la forma dell'antico porto della città.

Il nuovo lungolago, secondo le tempistitiche prospettate da Regione Lombardia, dovrebbe essere concluso definitivamente per l'estate, ma già entro fine marzo il tratto antistante piazza Cavour dovrebbe essere non solo concluso ma anche riaperto. Un altro pezzo di città, dunque, restituito ai comaschi e che va ad aggiungersi a quello già riaperto tra piazza Matteotti e piazza Cavour. Rispetto alle immagini render presentate nel 2018 da Regione Lombardia, la modifica più importante è rappresentata, come è noto, dai parapetti: non sarà possibile installare nuovamente gli antichi e originali parapetti in ferro. Si attende di conoscere la scelta della Soprintendenza per quanto riguarda la tipologia da realizzare.