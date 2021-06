Sanzionato il camionista che ha bloccato mezza Como: 14 multe

E’ stato individuato e sanzionato dalla polizia locale il conducente del camion che nella giornata del 30 giugno 2021 intorno alle 18 ha bloccato il Viadotto dei Lavatoi provocando incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia. Si tratta di un cittadino ucraino di 41 anni alla guida di un camion lituano, impegnato in un trasporto da Bergamo alla Francia.

Gli sono stati contestati 14 verbali per un totale di oltre 3.300 euro. Tra le violazioni per le quali è stato multato ci sono la non effettuazione pausa, la riduzione del riposo giornaliero e 8 errate commutazioni del cronotachigrafo. L'ultima violazione, e la più grave, è la documentazione inerente il trasporto internazionale incompleta: mancavano l'indicazione del vettore effettivo nella lettera di trasporto internazionale. Se non fosse in grado di pagare le sanzioni, si procederà con il fermo del mezzo.