A Brunate c'è il santuario più piccolo d'Europa: è incantevole

Nel suggestivo contesto di Brunate, tra le verdi colline che sovrastano Como, si erge il santuario di Santa Rita da Cascia, un luogo carico di storia e significato per la comunità locale. Forse non tutti sanno che questa chiesetta ha un record: infatti, si tratta del più piccolo santuario non solo d'Italia, ma addirittura d'Europa. Il Santuario di Santa Rita da Cascia rappresenta non solo un luogo di preghiera e devozione, ma anche un simbolo dell'impegno e della solidarietà della comunità di Brunate, testimoniando la forza dell'unione e della fede nel superare le sfide e preservare le tradizioni.

Origine e costruzione

L'idea di erigere una chiesetta dedicata a Santa Rita da Cascia sopra San Maurizio di Brunate fu concepita dal parroco don Giuseppe Grassi nel 1940. Grazie all'impegno del parroco, insieme all'aiuto di amici, frequentatori della capanna Cao (Club alpino operaio) e proprietari di case nella zona, il sogno prese forma. Il 15 giugno dell'anno successivo, alla presenza di autorità civili, religiose e di numerosi fedeli, venne posata la prima pietra del santuario, dedicato in memoria di tutti gli alpini caduti in guerra.

Elementi artistici e consacrazione

La costruzione del santuario fu affidata all'impresa Clerici e Seregni di Como, su progetto dell'architetto Piero Clerici. Le statue in legno della val Gardena raffiguranti Santa Rita e la Madonna Assunta, posizionate sui due piedritti dell'arco trionfale, conferiscono alla chiesetta un'aura di sacralità e bellezza artistica. Il 21 settembre 1941, la struttura, ancora allo stato grezzo, fu benedetta, mentre la sua consacrazione avvenne il 25 maggio successivo per mano del vescovo Alessandro Macchi. Nel 1944, durante la festa patronale, la chiesetta fu elevata a dignità di santuario, diventando così il più piccolo d'Italia e d'Europa.

Restauri

Nel corso degli anni, il Santuario di Santa Rita da Cascia ha continuato a essere un punto di riferimento per la comunità di Brunate e oltre. Nel 1988, sotto l'egida del vescovo Teresio Ferraroni, il santuario fu oggetto di restauri curati dal gruppo ANA di Brunate, testimoniando l'importanza di preservare questo luogo di culto e memoria.

Località e contatti

Il Santuario di Santa Rita da Cascia si trova nella località Cao a Brunate, a Brunate. Per ulteriori informazioni e contatti è possibile rivolgersi al vicariato di Como al numero di telefono 031 220216, presso la Parrocchia di Brunate.