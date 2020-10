Santarella: se a farla bella ci pensa il cielo

Scrivevamo solo qualche mese fa : "Eccola lì la Santarella, con le sue recinzioni divelte, con il suo cemento armato che resiste persino agli incendi, con tutta la sua simbolica mestizia. Dentro la sua giunga incantata, a due passi dal centro storico, ci sono tutti i vizi di una città che ancora non ha saputo mettersi alle spalle gli anni '80. Nonostante siano trascorsi quasi 40 anni, la Ticosa chiuse nel 1982, siamo ancora qui a cercare una soluzione che non arriva mai. Seppure sia stato presentato l'ennesimo nuovo progetto, passeranno molti anni ancora prima che quell'ampia porzione della città, che porta ancora i segni della storica fabbrica, torni ad avere un ruolo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per fortuna per la città si aggira Lorenza Ceruti, architetto dal teleobioettivo implacabile, che dopo aver immortalato il suggerimento del genius loci in Ticosa, ha colto la Santarella nell'attimo in cui è stata baciata dallo splendore della natura. "Questo edificio - ha scritto su Facebook Ceruti commentando la suo foto - si merita almeno questo cielo". Insomma, laddove l'uomo non ci arriva, ci pensa il supremo. Non sempre è casuale, a volte è un monito.