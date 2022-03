Ospedale Sant'Anna, gli orari dei vari reparti e le nuove regole per i visitatori

Dal 10 marzo, come dalle disposizioni normative, nei reparti di degenza no Covid sono riammessi i visitatori. Per quanto riguarda i presidi di Asst Lariana (ospedale Sant'Anna, ospedale Sant'Antonio Abate, ospedale Erba-Renaldi, presidio Felice Villa): i visitatori potranno accedere tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 18.15 alle ore 19; è consentito l’ingresso di un solo visitatore per paziente al giorno, con permanenza massima di 45 minuti; i visitatori devono obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della visita; per poter accedere al reparto i visitatori devono essere in possesso di Green Pass rafforzato oppure base/guarigione + tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti alla visita; la certificazione dovrà essere esibita al personale presente all’ingresso dei presidi e su eventuale richiesta al personale del reparto.

Restano sempre in vigore le consuete norme sul distanziamento sociale, l’igiene delle mani, la misurazione della temperatura e si ricorda altresì che non è consentito l’accesso ai bambini di età inferiore ai dodici anni.

Attenzione: Per i seguenti reparti gli orari di ingresso sono diversi e ove non specificato vanno concordati direttamente con il personale: Riabilitazione dalle ore 16 alle ore 16.45, dal lunedì alla domenica; Ostetricia dalle ore 13 alle ore 20, dal lunedì alla domenica (accesso consentito solo ai papà); Rianimazione; Terapia Intensiva Neonatale; Malattie Infettive, Psichiatria.

Accompagnatori: Per accedere alle sale d'attesa degli ambulatori l'accompagnatore deve essere in possesso di Green Pass rafforzato oppure base/guarigione + tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti alla visita; la certificazione non è richiesta per l'accompagnatore di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza.

Pronto Soccorso: Sale d'attesa: gli accompagnatori di pazienti no Covid possono permanere nelle sale d'attesa del Pronto Soccorso solo se muniti di Green Pass rafforzato oppure base/guarigione + tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti.

Sale Visita: l'accesso in Sala Visita è consentito solo agli accompagnatori di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza. L'accompagnatore sarà sottoposto a tampone.