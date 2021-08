Il Sant'Anna nomina il dottor Giorgio Bozzini come nuovo direttore dell'Unità di Urologia

Chiusa la procedura di selezione pubblica che era stata indetta per il conferimento dell'incarico di direttore dell'unità operativa complessa di Urologia, Asst Lariana ha provveduto a nominare il dottor Giorgio Bozzini. Il nuovo direttore ha preso servizio all'ospedale Sant'Anna il 1 agosto. Quarantaquattro anni, laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Milano, specializzato in Urologia sempre nel medesimo ateneo, nella sua formazione il dottor Bozzini annovera due fellowships, una in Australia al The Royal Melbourne Hospital in uroncologia chirurgica e l'altra in chirurgia ricostruttiva uretrale a Lueneburg. Già professore a contratto per l'Università degli Studi di Milano e l'Università di Modena e Reggio Emilia all'interno del corso di specializzazione in Urologia, è autore di numerosi lavori scientifici ed è abilitato al ruolo di professore universitario di seconda fascia. Board member dell'European Section for UroTechnology, membro del Comitato Direttivo del Gruppo Agile (Italian Group for Advanced Laparo-Endoscopic and Robotic Urologic Surgery), coordinatore del Tiger (Thulium Italian Group Established on Research), ha all'attivo numerose live surgeries eseguite durante i maggiori congressi internazionali. Collabora con il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano per lo sviluppo di devices medicali e fino al 2014 ha lavorato come dirigente medico della Divisione Universitaria di Urologia dell'Irccs Policlinico San Donato; negli ultimi tre anni ha prestato il proprio servizio nella struttura complessa di Urologia, diretta dal dottor Carlo Buizza, di Asst Valle Olona.

"Far parte del gruppo di Asst Lariana, che ha negli ultimi anni ha attirato le migliori professionalità chirurgiche specialistiche, è per me un grande stimolo e un punto di orgoglio - osserva il dottor Bozzini - Puntare sul trattamento mininvasivo chirurgico delle affezioni urologiche sviluppando aree di superspecializzazione sarà uno degli obiettivi che con i validi colleghi dell’unità operativa perseguiremo in questa nuova avventura". “La nomina del dottor Gozzini completa la riorganizzazione dell’assetto chirurgico cui abbiamo lavorato in questi mesi per rispondere con maggiore appropriatezza alle esigenze di cura espresse dal territorio afferente ad Asst Lariana - sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, il dottor Fabio Banfi - Siamo certi che la professionalità del dottor Giorgio Bozzini arricchirà il nostro spettro d’offerta”.