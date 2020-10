Sant'Anna, manutenzione delle linee telefoniche: indicazioni utili

Lunedì 5 ottobre dalle 15 alle 16 verrà eseguita un’attività di manutenzione straordinaria sulle linee telefoniche dell’ospedale Sant’Anna e di alcune sedi territoriali di Asst Lariana (Poliambulatorio di via Napoleona, Consultorio familiare di via Gramsci, Sert di Appiano Gentile, Cure Palliative di Faloppio) con numerazione 031/585XXXX. Tutte le chiamate in entrata, alla numerazione 031/585XXXX, verranno in automatico dirottate al centralino dell’ospedale di Cantù (031/799111) il cui personale provvederà poi a smistare ai numeri interni richiesti le varie telefonate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.