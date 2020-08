Sant'Anna: allestiti due tendoni fuori dal pronto soccorso per chi accompagna i pazienti

La Protezione Civile della Provincia di Como e la Protezione Civile di Regione Lombardia, hanno montato oggi, 20 agosto, due tendoni in prossimità dell’accesso del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna a San Fermo. Coordinati dal funzionario dell’amministrazione provinciale, hanno prestato la propria opera 15 volontari della colonna mobile provinciale di Como.

I due tendoni sono stati allestiti come riparo, in caso di maltempo, per i familiari/accompagnatori dei pazienti giunti in Pronto Soccorso nell’eventualità che si renda necessario mettere a disposizione ulteriori spazi.