Sant'Agostino, il nuovo pontile galleggiante quasi rovesciato in acqua

Riaperto dopo lunghi lavori lo scorso dicembre, il nuovo porto di Sant'Agostino a Como presenta da qualche giorno un problema che riguarda l'ultimo tratto del suo pontile galleggiante. Come si vede infatti nelle foto, le sezioni in fondo alla diga sono inclinate al punto da rendere impossibile il loro utilizzo. Anche se al momento nelle parti interessate non ci sono barche attraccate, il pontile dovrà essere rimesso al più presto in sicurezza. Secondo quanto affermato da Csu, il pontile sarebbe in quelle condizioni a causa del fondale basso del lago di Como. Si attendono quindi il sopralluogo e l'intervento dei tecnici per le verifiche e i controlli del caso.