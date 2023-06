I fuochi di San Giovanni incantano il Lago di Como: le foto di un grande successo

Uno spettacolo da lasciare senza fiato quello di ieri sera 24 giugno per la sagra di San Giovanni. I fuochi hanno illuminato il lago in tutto il suo splendore, introdotti dalle note di un pianoforte che hanno reso l'atmosfera ancora più magica. L'organizzazione ha funzionato: ottima la navetta gratis tra Menaggio e Lenno ha trasportato centinaia di persone verso Ossuccio. Dopo lo stop dovuto al covid la serata di ieri è stata quasi liberatoria, come l'applauso all'inizio dello show.

La sagra di San Giovanni è tornata dopo il lungo stop forzato con un pubblico oltre 10mila persone e un indotto notevole. Il Lago di Como riconferma le sue tradizioni e la sua bellezza, in questo inizio stagione che lascia davvero ben sperare. Le foto di Maurizio Moro rendono senz'altro giustizia a questa incredibile serata!