San Fermo, nove bambini restano a piedi: scuolabus cancellato

Come se non bastassero le difficoltà per la riapertura delle scuole dettate dal Covid, per alcuni bambini di San Fermo, 9 per la precisione, ci sarà anche il problema di come tornare a casa. È stata soppressa, infatti, la corsa per 9 bambini delle scuole medie, quelli che rientrano nel pomeriggio, perchè, parrebbe, "troppo pochi"-

Sicuramente lo scaglionamento del rientro nelle classi e la nuova organizzazione delle scuole avrà creato non pochi problemi anche a chi gestisce gli scuolabus, che, ricordiamolo, sono un servizio a pagamento. Toccherà ai genitori organizzarsi anche se c'è stato molto tempo per pensare a queste cose da parte del Comune e dei responsabili del servizio. Come fanno notare alcune mamme, a pagare sono sempre i cittadini e le famiglie che dovranno ingegnarsi per cercare una soluzione.