L'ordinanza contro i bus turistici e i tir sulla Regina entrerà in vigore prima del previsto

Con una mossa inaspettata, l'ordinanza anti bus turistici e tir lungo la Regina entrerà in vigore prima del previsto, prendendo effetto già da lunedì 13 maggio anziché dal 20. La notizia è stata comunicata oggi dal prefetto Andrea Polichetti durante un sopralluogo al cantiere della variante a Colonno, al quale ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini insieme all'assessore Regionale Alessandro Fermi. Salvini ha ribadito l'importanza di garantire la continuità dei lavori, annunciando un prossimo incontro a Roma per risolvere i ritardi causati dall'interruzione dell'impresa. Questo cambiamento repentino nel calendario dell'ordinanza mette in luce la tempestività delle misure volte a migliorare la viabilità e la sicurezza lungo la Regina. L'ordinanza, che mira a ridurre il transito di autobus turistici e tir lungo l'arteria stradale, è stata anticipata per affrontare con maggiore urgenza le sfide legate al traffico e garantire una migliore qualità della vita per i residenti e i visitatori della zona.