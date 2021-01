Salvini, selfie sul lungolago di Como

"Oggi a Como. Sono felice del fatto che, grazue agli oltre 12 milioni stanziati da Regione Lombardia, dopo ricorsi, polemiche, fallimenti e ritardi, entro primavera dell'anno prossimo finalmente il lago verrà restituito ai comaschi e a tutti gli amanti del bello". Una visita non ufficiale. durante la quale il leader della Lega Matteo Salvini non ha mancato di ricordare il lavoro al cantiere delle paratie di Como, dove nei giorni scorsi era arrivato anche il governatore Fontana. E in effetti i lavori sul lungolago di Como sembrano procedere senza intotti dopo anni di agonia. Il cronoprogramma al momento non ha subito nessuno stop e gli addetti lavorano su più fronti. Nelle scorse settimane il cantiere più temuto di Como aveva proceduto anche all'abbattimento del vecchio pontile, ultimo baluardo del vecchio lungolago.