Come salvare la carrozzeria dell'auto dalla grandine: trucchi e consigli

Basta un intenso temporale estivo, una grandinata improvvisa, frequenti in questi mesi, e il danno è fatto: la carrozzeria dell'auto è compromessa, con tanti piccoli bolli che testimoniano il passaggio dei chicchi di grandine. E d'estate, con le perturbazioni che possono essere tanto veloci quanto intense, non è difficile ritrovarsi nel bel mezzo di una grandinata che abbassa la temperatura ma che, soprattutto, mette a rischio la propria macchina. A volte i chicchi possono raggiungere dimensioni notevoli, danneggiando la carrozzeria e costringendo i proprietari a costose riparazioni. Esistono però dei trucchetti per proteggere l'automobile da queste ammaccature: alcuni prevengono il danno, altri lo riparano nei limiti del possibile. Vediamo insieme i principali.

Copriauto antigrandine: un sistema vecchio ma sempre efficace per proteggere gli esterni dell'auto. Non è altro che un telone che copre la carrozzeria, proteggendola dagli urti dei chicchi. Utile soprattutto se andiamo in vacanza e lasciamo l'auto parcheggiata all'aperto per molti giorni di seguito. Ce ne sono di tutti i tipi per tutti i modelli di auto, in media costano intorno ai 150 euro.

Ombrellone proteggiauto: si tratta di un vero e proprio ombrellone da installare sull'auto, dotato di controllo remoto e antifurto, per proteggere la carrozzeria dai fenomeni atmosferici. È però decisamente più costoso (poco più di 300 euro).

Telo fai-da-te: è la soluzione più economica, e prevede la sistemazione di pluriball intorno alle zone sensibili dell'auto, da coprire poi con un semplice telo.

Auto sempre al riparo: in generale, specialmente se si lascia l'auto parcheggiata per più giorni, magari in occasione di un viaggio o di una vacanza, è bene controllare che sia al riparo da eventuali grandinate, onde evitare di trovare brutte sorprese al ritorno. Sempre meglio, dunque, optare per un posto coperto o un garage, per precauzione, se si ha questa disponibilità.